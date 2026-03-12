 Aller au contenu principal
Les entreprises américaines du secteur de l'énergie progressent alors que l'Iran intensifie ses attaques contre les navires du Golfe
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines sont en hausse avant bourse, suivant les prix du brut O/R

** Les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 augmentent de 5,33 % à 96,88 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le pétrole américain West Texas Intermediate Clc1 augmentent de 4,89 % à 91,52 $ le baril

** Les prix du pétrole augmentent alors que l'Iran a intensifié ses attaques sur les installations pétrolières et de transport à travers le Moyen-Orient, alimentant les craintes d'un conflit prolongé et de perturbations potentielles des flux de pétrole à travers le détroit d'Ormuz

** Les principales compagnies pétrolières et gazières Exxon Mobil XOM.N et Chevron CVX.N ont toutes deux augmenté de 0,8%

** Les actions de Murphy Oil MUR.N , SM Energy SM.N , Occidental Petroleum OXY.N et ConocoPhillips COP.N augmentent de 1,2 % à 2,2 %

** Le fournisseur de services pétroliers Halliburton HAL.N en hausse de 0,5%

** Le raffineur Marathon Petroleum MPC.N augmente de 1,2%

Valeurs associées

CHEVRON
191,780 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
117,000 USD NYSE 0,00%
EXXON MOBIL
151,540 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
35,920 USD NYSE 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
226,640 USD NYSE 0,00%
MURPHY OIL
34,000 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
55,570 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
99,24 USD Ice Europ +5,99%
Pétrole WTI
94,22 USD Ice Europ +6,00%
SLB
48,175 USD NYSE 0,00%
SM ENERGY
25,630 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
231,070 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters.

