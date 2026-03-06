Les entreprises américaines du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper en flèche les prix du brut

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions des compagnies énergétiques américaines gagnent du terrain avant bourse, suivant la hausse des prix du brut alors que le conflit au Moyen-Orient a interrompu le transport maritime et les exportations d'énergie à travers le détroit d'Ormuz O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 4,4 % à 89,12 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate CLc1 gagne 6,2 % à 86,06 $ le baril

** La volatilité reste élevée et les marchés physiques se resserrent... Nous prévoyons que les prix continueront d'augmenter sans qu'il y ait de déclencheurs évidents d'une réduction des risques pour l'offre à l'horizon", a déclaré Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** Exxon Mobil XOM.N gagne 1,7% et Chevron CVX.N augmente de 1,6%

** Les producteurs de pétrole et de gaz: Diamondback Energy

FANG.O , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Devon Energy DVN.N progressent de 1,9 % à 3,1 %

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N gagnent chacune 1,2%

** Les raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,7%, Valero Energy VLO.N gagne 1,4% et Phillips 66 PSX.N augmente de 1,2%