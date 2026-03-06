 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie gagnent du terrain alors que le conflit au Moyen-Orient fait grimper en flèche les prix du brut
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 13:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mars - ** Les actions des compagnies énergétiques américaines gagnent du terrain avant bourse, suivant la hausse des prix du brut alors que le conflit au Moyen-Orient a interrompu le transport maritime et les exportations d'énergie à travers le détroit d'Ormuz O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 a augmenté de 4,4 % à 89,12 $ le baril, tandis que le West Texas Intermediate CLc1 gagne 6,2 % à 86,06 $ le baril

** La volatilité reste élevée et les marchés physiques se resserrent... Nous prévoyons que les prix continueront d'augmenter sans qu'il y ait de déclencheurs évidents d'une réduction des risques pour l'offre à l'horizon", a déclaré Ashley Kelty, analyste chez Panmure Liberum

** Exxon Mobil XOM.N gagne 1,7% et Chevron CVX.N augmente de 1,6%

** Les producteurs de pétrole et de gaz: Diamondback Energy

FANG.O , APA Corp APA.O , Occidental Petroleum OXY.N et Devon Energy DVN.N progressent de 1,9 % à 3,1 %

** Les sociétés de services pétroliers SLB SLB.N et Halliburton HAL.N gagnent chacune 1,2%

** Les raffineurs: Marathon Petroleum MPC.N en hausse de 1,7%, Valero Energy VLO.N gagne 1,4% et Phillips 66 PSX.N augmente de 1,2%

Valeurs associées

APA
32,3800 USD NASDAQ 0,00%
CHEVRON
189,880 USD NYSE 0,00%
DEVON ENERGY
44,470 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
179,0400 USD NASDAQ 0,00%
EXXON MOBIL
150,730 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
3,00 USD NYMEX 0,00%
HALLIBURTON
34,160 USD NYSE 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARATHON PETRO
216,760 USD NYSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
53,240 USD NYSE 0,00%
PHILLIPS 66
166,460 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
90,24 USD Ice Europ +7,03%
Pétrole WTI
87,75 USD Ice Europ +11,24%
SLB
47,395 USD NYSE 0,00%
VALERO ENERGY
227,975 USD NYSE 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank