Les entreprises américaines du secteur de l'énergie augmentent en raison de la crainte d'un effondrement du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril - ** Les actions des sociétés énergétiques américaines augmentent avant la mise sur le marché, suivant les prix du brut O/R

** Le prix à terme du Brent LCOc1 augmente de 5,1 % à 94,99 $/baril; le prix à terme du West Texas Intermediate CLc1 augmente de 5,9 % à 88,80 $/baril

** Les prix du brut augmentent sur les craintes que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran puisse s'effondrer, après que les États-Unis aient saisi le cargo iranien et que le trafic dans le détroit d'Ormuz soit resté en grande partie interrompu

** Les marchés pétroliers devraient rester très sensibles à l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Les tensions élevées pourraient continuer à faire grimper les prix, tandis que toute désescalade crédible ou le rétablissement de conditions de transport stables pourrait déclencher une nouvelle vente brutale ", déclare Abdelaziz Albogdady, responsable de la recherche de marché et de la stratégie fintech chez FXEM

** Les majors de l'énergie Exxon Mobil XOM.N et Chevron

CVX.N ont tous deux augmenté de 1,5%

** Les producteurs de pétrole et de gaz: Occidental Petroleum OXY.N en hausse de 2,1%, Devon Energy DVN.N en hausse de ~2%, Diamondback Energy FANG.O et ConocoPhillips

COP.N en hausse de 2,3% chacun

** Les sociétés de services pétroliers Baker Hughes BKR.O et SLB SLB.N progressent toutes deux de ~1%

** Les raffineurs Marathon Petroleum MPC.N et Phillips 66

PSX.N progressent respectivement de 2,8% et 2,2%