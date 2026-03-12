Les entreprises américaines de produits alimentaires emballés chutent, Wells Fargo les rétrograde à "sous-pondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions des sociétés américaines de produits alimentaires emballés Campbell's Co CPB.O , General Mills

GIS.N et Conagra Brands CAG.N chutent après que Wells Fargo les ait rétrogradées de "surpondérées" à "sous-pondérées" ** Les tendances de consommation moroses et la hausse de l'inflation représentent un risque potentiel pour la marge brute

** Nous entrons potentiellement dans une nouvelle année de risque pour les BPA avec un effet de levier élevé et des valorisations faibles mais en phase avec les plus bas des 20 dernières années et il est peu probable qu'il y ait un catalyseur majeur pour les actions - Chris Carey, analyste chez Wells Fargo

** Les ratios d'endettement et de distribution des dividendes s'approchent de niveaux "encore gérables mais certainement inconfortables" - Chris Carey, analyste chez Wells Fargo

** CPB en baisse de 3,6 %, GIS de 1,8 % et CAG de 2,1 % à midi ** CPB a réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en raison de la faible demande de snacks et a également interrompu ses rachats d'actions ** GIS, qui devrait présenter ses résultats pour le troisième trimestre le 18 mars, a réduit ses prévisions annuelles de ventes et de bénéfices en février

** En tenant compte des mouvements de la séance, CPB, GIS et CAG ont perdu environ 20 %, 14 % et 4 %, respectivement, cette année