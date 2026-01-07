Les entreprises américaines de gaz naturel progressent, les prévisions météorologiques plus fraîches stimulant la demande de chauffage

7 janvier - ** Les actions des sociétés américaines de gaz naturel sont en hausse, suivant la hausse des contrats à terme sur le gaz naturel NGA/

** Les contrats à terme sur le gaz naturel américain NGc1 sont en hausse de 4,3 % à 3,49 $ par million d'unités thermiques britanniques

** Les prix du gaz naturel augmentent en raison d'une baisse de la production et des prévisions d'un temps plus frais et d'une demande de chauffage plus importante que prévu cette semaine

** Les compagnies de gaz naturel: Cheniere Energy LNG.N en hausse de 1,6% et Expand Energy EXE.O en hausse de 1,8%

** Les ETFs sur le gaz naturel: United States Natural Gas Fund UNG.P en hausse de 3,24%, tandis que ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas BOIL.P grimpe de 4,26%