Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions américains ont atteint leur plus bas niveau depuis six semaines

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Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions américains ont atteint leur plus bas niveau depuis six semaines au cours de la semaine s'achevant le 29 avril, les investisseurs, inquiets de la flambée des prix du pétrole brut, ayant fait preuve de prudence à l'approche de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs n'ont acheté que 911 millions de dollars de fonds d'actions américains, ce qui représente leur plus faible achat net hebdomadaire depuis le 18 mars.

La Réserve fédérale a maintenu ses taux d'intérêt de référence inchangés la semaine dernière, mais trois membres du conseil d'administration ont voté en faveur de l'abandon de l'orientation accommodante de la banque centrale, ajoutant une couche d'incertitude quant à l'orientation de la politique de la Fed.

Le S&P 500 .SPX , quant à lui, a atteint vendredi dernier un niveau record de 7 272,52 points, soutenu par les résultats optimistes de plusieurs grandes entreprises technologiques américaines .

Les investisseurs ont injecté 1,43 milliard de dollars dans les valeurs technologiques, prolongeant ainsi leur série d'achats nets pour la quatrième semaine consécutive. Ils ontégalementretiré 1,06 milliard de dollars des fonds du secteur de la santé.

Les fonds obligataires américains ont connu une hausse de la demande, les entrées de capitaux ayant bondi à 4,87 milliards de dollars, contre environ 3,41 milliards la semaine précédente.

Les fonds obligataires d'État américains, les fonds obligataires à haut rendement et les fonds de qualité « investment grade » à échéance courte à moyenne ont attiré respectivement 2,73 milliards de dollars, 1,97 milliard de dollars et 1,48 milliard de dollars.

Les fonds monétaires, quant à eux, ont enregistré une troisième semaine consécutive de sorties de capitaux, à hauteur de 13,02 milliards de dollars.