Les entrées de capitaux dans les fonds d'actions américains bondissent, le rallye technologique stimule le sentiment

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Les fonds d'actions américaines ont enregistré leur plus importante entrée hebdomadaire depuis trois semaines au cours de la semaine s'achevant le 3 juin, les perspectives de bénéfices solides de certaines entreprises technologiques ayant prolongé la tendance haussière des titres technologiques liés à l'IA.

Selon les données de LSEG Lipper, les investisseurs ont acheté pour 7,43 milliards de dollars nets de fonds d'actions américaines, ce qui représente leur plus important achat net hebdomadaire depuis le 13 mai. L'indice S&P 500 .SPX a atteint un record de 7 620,9 points en début de semaine, après que les solides résultats publiés la semaine dernière par Dell DELL.N et HP HPQ.N ont contribué à stimuler la demande pour les valeurs technologiques liées à l'IA.

Les fonds d'actions américaines à grande et petite capitalisation ont enregistré des entrées nettes hebdomadaires de 3,4 milliards et 3,23 milliards de dollars, tandis que les fonds à moyenne capitalisation ont enregistré des sorties nettes de 1,04 milliard de dollars. Le secteur technologique a été particulièrement prisé, les entrées hebdomadaires ayant atteint leur plus haut niveau en trois semaines, à 6,62 milliards de dollars. Les investisseurs ont également renforcé leurs positions dans les fonds des secteurs de l'industrie, des métaux et des mines, à hauteur de 545 millions et 539 millions de dollars respectivement.

Les fonds obligataires, quant à eux, ont attiré 9,66 milliards de dollars, les achats nets s'étendant à une septième semaine consécutive. Les fonds obligataires nationaux imposables généraux ont enregistré leur plus importante entrée hebdomadaire depuis début février 2025, à hauteur de 4,7 milliards de dollars. Les fonds de qualité « investment grade » à court et moyen terme ont également enregistré des achats nets hebdomadaires notables de 3,84 milliards de dollars.

Les investisseurs ont également alloué un montant net de 111,36 milliards de dollars aux fonds monétaires, leur plus important achat hebdomadaire depuis les 119,15 milliards de dollars enregistrés au cours de la semaine du 6 mai.