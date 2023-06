Les engagements de Vantiva en matière de développement durable salués par le renouvellement de la médaille de platine EcoVadis et le classement dans le Top 2% des entreprises responsables, selon S&P Global (Standard & Poor's)

Communiqué de Presse

Les engagements de Vantiva en matière de développement durable salués par l e renouvellement de l a médaille de platine EcoVadis et

le classement dans le Top 2% des entreprises responsables ,

selon S&P Global ( Standard & Poor's )

Vantiva confirme sa place dans le T op 1 % mondial des entreprises évaluées par EcoVadis et obtient une médaille de platine pour la seconde année consécutive . L’entreprise intègre également le Top 2 % mondial et la troisième place du classement des entreprises de la catégorie « é quipements de communication » , selon S&P Global .

Paris – Le 1 er juin 2023 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI; OTC Pink: TCLRY), entreprise française, héritière de Technicolor et l’un des leaders technologiques mondiaux dans le domaine de la connexion ultra haut-débit, vient de recevoir les plus hautes distinctions des agences EcoVadis et S&P Global pour son engagement en matière de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

EcoVadis, l’une des références mondiales des évaluations RSE, a décerné sa plus haute récompense, la médaille de platine, à Vantiva qui se classe dans le Top 1 % mondial des entreprises évaluées par l’organisme de notation, toutes tailles et tous secteurs confondus. C’est la deuxième année consécutive que Vantiva reçoit cette distinction de la part d’EcoVadis, avec une progression de 2 points de sa note sur un an, et après avoir obtenu trois fois la médaille d’or lors des évaluations qui ont précédé l’obtention de la médaille de platine. EcoVadis se fonde sur quatre catégories de critères : environnement, travail et droits humains, éthique, et achats durables.

Vantiva progresse également dans le score et le classement de S&P Global avec une note ESG de 65/100, en progression de 8 points (score du 17 mars 2023). L’agence de notation positionne désormais l’entreprise dans le Top 2 % mondial de sa catégorie (secteur des équipements de communication), contre le Top 10 % en 2022. Dans le détail, Vantiva se classe en troisième position des entreprises de son secteur, et en première position dans la catégorie environnementale avec le score le plus élevé. Le panel étudié par le département extra-financier de S&P Global ne regroupe pas moins de 112 sociétés d’envergure mondiale. La notation repose sur l’audit de nombreux critères dans trois champs d’application que sont l’environnement, le social et la gouvernance.

« C’est une grande fierté pour toutes les équipes de Vantiva qui se mobilisent au quotidien pour faire de notre entreprise un acteur responsable et conscient des enjeux des générations présentes et futures de l’ensemble de ses parties prenantes », déclare Luis Martinez-Amago, Directeur général de Vantiva.

« Ces distinctions majeures des agences EcoVadis et S &P G lobal couronnent une nouvelle fois plus de quinze années d’effort, notamment en matière de décarbonation de notre approvisionnement et de baisse de la consommation énergétique de nos produits et de nos sites », explique Olga Damiron, Directrice des ressources humaines, de la RSE, et Secrétaire générale du Groupe.

Par ailleurs, Vantiva a soumis sa feuille de route SBTi (Science Based Target initiative) début 2023, avec comme objectif de réduire ses émissions des scopes 1 et 2 de 57 % d’ici 2027. En outre, pour le scope 3, Vantiva s'est engagée d’ici 2030 à réduire de 30 % l’intensité d’émissions liées à l'utilisation finale des produits de Maison Connectée, en termes de kilogrammes de CO2 émis par unité vendue.

Enfin, Vantiva reste attentive à la sécurité de ses employés et enregistre une baisse de 27,4 % de son taux d’accidents du travail (1) , qui passe de 0,95 en 2021 à 0,69. Le taux d’accidents du travail et maladies professionnelles avec arrêt de travail (2) est stable à 0,42, contre 0,43 en 2021.

(1) Le taux d’accidents du travail et de maladies professionnelles est égal au nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles par 200 000 heures travaillées.

(2) Le taux d’accidents du travail avec arrêt est égal au nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles avec arrêt par 200 000 heures travaillées.

