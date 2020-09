Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les enfants courent 44% moins de risques d'attraper le coronavirus-étude Reuters • 28/09/2020 à 15:56









par Guy Faulconbridge LONDRES, 28 septembre (Reuters) - Les enfants courent 44% moins de risque que les adultes de contracter le nouveau coronavirus, selon une étude menée par le président du Royal College of Paediatrics and Child Health (RCPCH) au Royaume-Uni. "Selon cette revue systématique et méta-analyse comprenant 32 études, les enfants et les adolescents de moins de 20 ans ont 44% moins de risques d'infection secondaire par le SARS-CoV-2 par rapport aux adultes de 20 ans et plus", indique Russell Viner. "Il existe des éléments préliminaires selon lesquels les jeunes de moins de 10-14 ans sont moins sensibles à l'infection par le SARS-CoV-2 que les adultes, les adolescents semblant avoir une sensibilité similaire à celle des adultes". (Guy Faulconbridge, version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

