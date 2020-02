Les encours sous gestion de Bellevue en hausse de 18% en 2019

(NEWSManagers.com) - Le groupe suisse Bellevue a présenté ce 28 janvier une partie de ses résultats de l'année 2019, marquée par la vente de sa banque privée Bank am Bellevue, et son virage stratégique à 100% sur la gestion d'actifs et le capital-risque.

L'activité du groupe a été portée par une hausse des encours sous gestion de 18,1%, à 10,6 milliards de francs suisses. Le résultat d'exploitation a progressé de 12%, à 104 millions de CHF, tandis que le bénéfice opérationnel a grimpé de 30%, à 39 millions de CHF. Néanmoins, en raison de pertes non-récurrentes de 11 millions (dont 8 millions liés à la cession de sa banque privée), le résultat après impôts n'est que 16 millions de CHF.

Les chiffres annoncés demeurent préliminaires, a précisé le groupe, la présentation complète des résultats de 2019 étant programmée pour le 3 mars.