Les encours du capital-investissement atteignent des sommets

Les chiffres donnent le tournis. Dans son dernier rapport " Private Equity & Venture Capital" , Preqin relève que les encours du capital-investissement avaient dépassé les 4.100 milliards de dollars (au 31 juin 2019). Le cabinet, qui anticipait en 2018 que la classe d' actifs totaliserait 4.700 milliards de dollars en 2023, estime que les chiffres constatés aujourd' hui sont en avance de 12 mois sur ces projections. Preuve du succès du non-coté, les fonds qui ont clôturé en 2019 ont levé 595 milliards de dollars. Ces sommes restent très importantes, même si elles apparaissent un peu inférieures aux records de près de 630 milliards de dollars levés en 2017 et 2018.

Cet engouement pour le capital-investissement n' empêche pas le cabinet de mettre en garde contre une situation qui devient de plus en plus tendue. Les flux continus vers ces produits provoquent en effet une inflation des valorisations. Preqin constate que 51% des gestionnaires d' actifs estiment que les sociétés détenues en portefeuille sont plus chères qu' il y a encore un an. Et cette proportion monte à 69% lorsque ce sont les investisseurs qui sont interrogés. Quoi qu' il en soit, tous sont d' accord (62% des gérants et 61% des investisseurs) pour trouver que la classe d' actifs se trouve actuellement en haut de cycle.

Bien que les valorisations élevées fassent apparaître le capital-investissement plus risqué qu'il y a plusieurs mois, cela n' empêche pas les investisseurs d' avoir l' intention de continuer de s' y positionner. La très grande majorité d' entre eux (86%) compte augmenter ses allocations dans des fonds de private equity en 2020 par rapport à 2019. Et cela sur une industrie toujours plus concentrée, puisque 39% des capitaux levés se concentrent sur les 20 plus gros véhicules.

L' environnement de taux bas oblige les investisseurs à trouver du rendement et de la diversification sur des classes d' actifs alternatives au sens large. Et parmi celles-ci, le capital-investissement s' en sort particulièrement bien car, toujours selon l' étude de Preqin, 87% des investisseurs ont constaté des performances 2019 pour la classe d' actifs égales ou supérieures à ce qu' ils attendaient. Ce n' est pas très étonnant, vu que ces produits ont affiché un rendement annualisé médian sur trois ans de 17%, bien au-dessus de n'importe quelle autre classe d'actifs traditionnelle.