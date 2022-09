Les encours des ETF multipliés par 4 en dix ans en Europe

(NEWSManagers.com) - La popularité des ETF est plus forte que jamais en Europe. La vitesse de croissance annualisée de leurs encours ces dix dernières années a été deux fois plus rapide que celle des fonds Ucits, note PwC dans son étude European ETF Listing and Distribution. Elle s'élève à 18,6% par an pour les fonds indiciels cotés, contre "seulement" 9% pour les fonds Ucits. Les encours sont ainsi passés de 274,7 milliards d'euros en 2013 à 1.193,8 milliards à fin juin 2022.

Le nombre de véhicule a lui évolué moins rapidement, puisqu'il est passé de 1.336 supports à 1.806 sur la même période. Les producteurs ont concentré leurs lancements sur cinq Bourses : Deutsche Börse, London Stock Exchange, Six Swiss Exchange, Borsa Italiana et Euronext. Chacune de ces places comptait dernièrement entre 1.356 et 1.879 ETF dans ses livres. Deutsche Börse domine le classement tant en termes de nombre de véhicules que d'encours, puisqu'elle concentre 1.009 milliards d'euros investis sur des ETF. Le podium est complété dans ce domaine par LSE (937 milliards) et Six (906 milliards).

Dans la bataille de la domiciliation, c'est l'Irlande qui gagne le bras de fer contre le Luxembourg. En cinq ans, le nombre de véhicules enregistrés dans cette juridiction a plus que doublé, pour atteindre le chiffre de 14.629 ETF. Au Luxembourg, le chiffre n'a lui augmenté "que" de 80%, pour atteindre 5.059 véhicules. Le choix de positionner ces fonds dans ces hubs de distribution transfrontaliers s'explique aisément, puisque la très grande majorité des ETF sont vendus dans de très nombreux pays. Pas moins de 55% sont distribués sur plus de 14 marchés ! Et moins de 20% se limitent à dix marchés ou moins.

Du côté des producteurs, les géants sont bien sûr les plus présents. Blackrock, couvre ainsi 35 marchés européens des ETF, suivi par Amundi et Fidelity (23 marchés chacun), Vanguard et Invesco (22 marchés chacun). La différence de couverture avec les producteurs indépendants comme WisdomTree, HanETF ou encore Rize ETF se joue surtout sur les marchés d'Europe centrale et de l'Est, que ces derniers ne gèrent pas encore.

Les principaux indices utilisés en termes d'encours sont, sans surprise, le S&P 500 (251 milliards d'euros), le MSCI World USD (168,9 milliards) et le Stoxx Europe 50 Eur (53,2 milliards).