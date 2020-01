Les encours des ETF adossés à l'or ont progressé de 14% en 2019

(NEWSManagers.com) - Les ETF internationaux adossés à l' or et les produits similaires ont enregistré l' an dernier des entrées nettes de 19,2 milliards de dollars ou 400 tonnes de métal jaune, selon des données communiquées par le Conseil mondial de l' or (WGC). Après un rebond en décembre, les encours des ETF ont atteint le niveau record de près de 2.900 tonnes ou un peu plus de 141 milliards de dollars au terme du quatrième trimestre, soit une progression de près de 14% d' une année sur l' autre. A l' origine de cette évolution, une demande soutenue et une hausse de 18,4% du prix de l' or.

En Europe, les encours se sont accrus de 188 tonnes ou 8,8 milliards de dollars, soit une hausse de 13,6% d' une année sur l' autre à 64,7 milliards de dollars ou 1.332 tonnes. Trois fonds basés au Royaume-Uni sont à l' origine de cette évolution. iShares Physical qui affiche un gain de 38 tonnes ou 1,8 milliard de dollars, soit une hausse de plus de 40%, WisdomTree Physical Swiss Gold, avec 37 tonnes ou 1,6 milliard de dollars supplémentaires, soit un bond de 218,5%, et Invesco Physical avec des augmentations de 25,9 tonnes ou 1,1 milliard de dollars, soit +22, 7%.

L'envolée du métal jaune, amorcée depuis juin 2019, était alimentée en ce début d'année par les tensions géopolitiques et le risque croissant d'une guerre entre l'Iran et les Etats-Unis. Pour UBS, la flambée des tensions entre Washington et Téhéran " montre bien l'importance d'une diversification mondiale et nous renforce dans l'idée que les valeurs refuges, comme l'or et le yen, peuvent permettre de réduire la volatilité des portefeuilles" . " Les prix de l'or étant exprimés en dollars, une dépréciation du billet vert, sur laquelle nous tablons en 2020, devrait soutenir le métal jaune" , ajoutent les spécialistes de la banque suisse.