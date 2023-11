Les encours de la gestion d’actifs de Generali reculent de près de 3?% sur neuf mois

Les actifs sous gestion du métier gestion d’actifs de Generali sont ressortis à 491 milliards d’euros au 30 septembre, en repli de 2,8% par rapport à fin décembre 2022 (505 milliards d’euros). Sur le total, les encours gérés pour le compte de tiers s’élèvent à 100 milliards d’euros, en baisse de 2%. Cela s’explique notamment par des rachats nets de 900 millions d’euros, entièrement liés au non-renouvellement d’un seul mandat institutionnel, explique l’assureur dans la présentation de ses résultats sur les neuf premiers mois de 2023.

Le résultat net du segment asset management est ressorti à 274 millions d’euros sur les neuf mois, en recul de 13,2% sur un an sous le double effet d’une baisse des revenus d’exploitation (-3,2% à 759 millions d’euros) et d’une hausse des dépenses (+14,?% à 372 millions). Les revenus se sont érodés en raison de la baisse des encours et du déclin des commissions de performance, à 5 millions d’euros sur la période, contre 38 millions sur les neuf premiers mois de 2022. Les dépenses ont grimpé en raison de la hausse des coûts de rémunérations et des dépenses informatiques, ainsi que des coûts liés à la création du nouvel affilié Sosteneo .

Laurence Marchal