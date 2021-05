Les encours de la BIL stables en 2020

(NEWSManagers.com) - La Banque Internationale à Luxembourg (BIL) a enregistré des résultats financiers en léger recul pour l'exercice 2020. Son produit net bancaire a baissé de 2% à 555 millions d'euros, et son résultat net de 10% à 101 millions d'euros.

Les encours sous gestion sont restés quasi-stables, à 43,7 milliards d'euros, soit 200 millions de plus sur un an. La collecte nette annuelle a été atone avec des retraits de 50 millions d'euros, compensés par un effet marché et changes positif de 170 millions d'euros.