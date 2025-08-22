Les emprunts des entreprises américaines pour l'équipement ont baissé en juillet, selon l'ELFA

Les entreprises américaines ont emprunté 6,8 % de moins pour financer leurs investissements en équipement en juillet par rapport à la même période de l'année précédente, a déclaré vendredi l'Equipment Leasing and Finance Association.

Toutefois, les emprunts d'équipement ont augmenté de 1,7 % par rapport à juin.

L'association professionnelle basée à Washington, qui surveille l'activité économique dans le secteur de l'équipement, évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, a également indiqué que le taux moyen d'approbation des crédits a atteint 78,2 % en juillet, son niveau le plus élevé au cours des deux dernières années. Elle ajoute que le taux d'approbation global est en hausse depuis novembre 2024.

"Nous pensons que la tendance à la délocalisation de l'industrie manufacturière induite par les droits de douane sera finalement positive, mais il est encore très tôt pour voir la demande se développer", a déclaré Keith Duggan, directeur général de First National Capital Corporation.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N , les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'organisation à but non lucratif affiliée à l'ELFA, l'Equipment Leasing & Finance Foundation, a vu son indice de confiance baisser à 60,2 en août, après trois mois consécutifs d'augmentation. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.