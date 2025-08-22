 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les emprunts des entreprises américaines pour l'équipement ont baissé en juillet, selon l'ELFA
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines ont emprunté 6,8 % de moins pour financer leurs investissements en équipement en juillet par rapport à la même période de l'année précédente, a déclaré vendredi l'Equipment Leasing and Finance Association.

Toutefois, les emprunts d'équipement ont augmenté de 1,7 % par rapport à juin.

L'association professionnelle basée à Washington, qui surveille l'activité économique dans le secteur de l'équipement, évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, a également indiqué que le taux moyen d'approbation des crédits a atteint 78,2 % en juillet, son niveau le plus élevé au cours des deux dernières années. Elle ajoute que le taux d'approbation global est en hausse depuis novembre 2024.

"Nous pensons que la tendance à la délocalisation de l'industrie manufacturière induite par les droits de douane sera finalement positive, mais il est encore très tôt pour voir la demande se développer", a déclaré Keith Duggan, directeur général de First National Capital Corporation.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N , les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'organisation à but non lucratif affiliée à l'ELFA, l'Equipment Leasing & Finance Foundation, a vu son indice de confiance baisser à 60,2 en août, après trois mois consécutifs d'augmentation. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
49,615 USD NYSE +2,82%
CANON
25,410 EUR Tradegate +0,51%
CATERPILLAR
435,950 USD NYSE +4,36%
DELL TECH RG-C
130,805 USD NYSE +2,39%
SIEMENS
236,900 EUR XETRA +1,39%
VOLVO B ORD
295,300 SEK LSE Intl -0,12%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

