Les emprunts des entreprises américaines pour l'achat d'équipements augmentent de plus de 5 % en octobre, selon l'ELFA
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 21:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les entreprises américaines ont emprunté 5,7 % de plus pour financer leurs achats d'équipement en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui montre que la récente fermeture du gouvernement a eu peu d'impact, a déclaré lundi l'Equipment Leasing and Finance Association (Association pour la location et le financement d'équipements).

Les nouveaux prêts, locations et lignes de crédit signés par les entreprises en octobre se sont élevés à 10,5 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, soit le même montant que le mois précédent.

Au rythme actuel, 2025 est en passe d'être la deuxième année la plus forte pour la demande d'équipement depuis le début de l'enquête CapEx Finance Index (CFI) de l'ELFA en 2006, selon le rapport.

L'association professionnelle basée à Washington, qui suit l'activité économique dans le secteur de l'équipement évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, a déclaré que les banques ont enregistré la plus forte augmentation du volume des nouvelles affaires en octobre, avec 4,8 milliards de dollars supplémentaires.

"La trajectoire des taux d'intérêt reste incertaine, mais cela ne change rien au fait que notre industrie est financièrement saine, ce qui nous permet de démarrer l'année 2026 en force", a déclaré Leigh Lytle, président et directeur général de l'ELFA.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N ainsi que les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'Equipment Leasing & Finance Foundation, l'organisation à but non lucratif affiliée à l'ELFA, voit son indice de confiance de novembre relativement inchangé à 59,9 contre 60,1 en octobre. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
51,900 USD NYSE +0,64%
CANON
24,630 EUR Tradegate -1,68%
CATERPILLAR
560,180 USD NYSE +1,74%
DELL TECH RG-C
127,230 USD NYSE +3,83%
SIEMENS
223,000 EUR XETRA +1,76%
VOLVO B ORD
267,850 SEK LSE Intl +0,07%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

