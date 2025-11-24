Les emprunts des entreprises américaines pour l'achat d'équipements augmentent de plus de 5 % en octobre, selon l'ELFA

Les entreprises américaines ont emprunté 5,7 % de plus pour financer leurs achats d'équipement en octobre par rapport à l'année précédente, ce qui montre que la récente fermeture du gouvernement a eu peu d'impact, a déclaré lundi l'Equipment Leasing and Finance Association (Association pour la location et le financement d'équipements).

Les nouveaux prêts, locations et lignes de crédit signés par les entreprises en octobre se sont élevés à 10,5 milliards de dollars en données corrigées des variations saisonnières, soit le même montant que le mois précédent.

Au rythme actuel, 2025 est en passe d'être la deuxième année la plus forte pour la demande d'équipement depuis le début de l'enquête CapEx Finance Index (CFI) de l'ELFA en 2006, selon le rapport.

L'association professionnelle basée à Washington, qui suit l'activité économique dans le secteur de l'équipement évalué à plus de 1 000 milliards de dollars, a déclaré que les banques ont enregistré la plus forte augmentation du volume des nouvelles affaires en octobre, avec 4,8 milliards de dollars supplémentaires.

"La trajectoire des taux d'intérêt reste incertaine, mais cela ne change rien au fait que notre industrie est financièrement saine, ce qui nous permet de démarrer l'année 2026 en force", a déclaré Leigh Lytle, président et directeur général de l'ELFA.

L'indice ELFA CapEx Finance de l'activité de leasing et de financement est basé sur une enquête menée auprès de 25 membres, dont Bank of America BAC.N ainsi que les unités de financement de Caterpillar CAT.N , Dell Technologies DELL.N , Siemens AG

SIEGn.DE , Canon 7751.T et Volvo AB VOLVb.ST .

L'Equipment Leasing & Finance Foundation, l'organisation à but non lucratif affiliée à l'ELFA, voit son indice de confiance de novembre relativement inchangé à 59,9 contre 60,1 en octobre. Un indice supérieur à 50 indique des perspectives commerciales positives.