Les émissions obligataires se multiplient : Kering, L'Oréal...

(AOF) - La nette détente constatée ces dernières semaines sur les marchés obligataires encourage les levées de fonds. Saint-Gobain a lancé avec succès une émission obligataire de deux milliards d'euros, composée de deux tranches d'un milliard chacune, respectivement à trois ans avec un coupon de 3,75%, et à sept ans avec un coupon de 3,875%. Avec cette opération, le groupe a expliqué avoir "tiré parti de conditions de marché favorables pour anticiper le refinancement d'échéances obligataires à venir, tout en optimisant ses conditions de financement".

Pour sa part, L'Oréal a levé 1,5 milliard d'euros d'obligations. L'offre est composée d'une première tranche de 800 millions d'euros à 3 ans et deux mois, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an et d'une seconde tranche de 700 millions d'euros à 6 ans, assortie d'un coupon à taux fixe de 3,375% par an.

Le montant levé lors de cette émission d'obligations sera affecté au refinancement partiel de deux emprunts obligataires : 1 milliard d'euros 0,375% à échéance 29 mars 2024 et 750 millions d'euros à taux variable à échéance 29 mars 2024.

De son côté, Kering a émis une obligation inaugurale en livres sterling pour un montant total de 800 millions de livres sterling, comprenant une tranche de 400 millions de livres sterling avec une échéance de 3 ans et un coupon de 5,125%. Elle comprend aussi une tranche de 400 millions de livres sterling avec une échéance de 9 ans et un coupon de 5%. Cette émission permet au groupe de luxe "de renforcer sa flexibilité financière et de diversifier ses sources de financement".

Enfin, Teleperformance a réalisé une levée de 1,4 milliard d'euros d'obligations à long-terme. Le gestionnaire de centre d'appels a émis deux tranches : une obligation senior à 5 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2028) qui portera un coupon annuel fixe de 5,25%, et une obligation senior à 8 ans pour 700 millions d'euros (échéance le 22 novembre 2031) qui portera un coupon annuel fixe de 5,75 %.

Le produit cette opération sera affecté au financement de ses besoins généraux et au refinancement partiel du crédit-relais mis en place dans le cadre de l'acquisition de Majorel.