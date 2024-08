Les émetteurs d'ETF Nvidia à effet de levier ont vu les transactions augmenter dans les produits baissiers avant la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

(Reprise de l'article du 29 août sans changement) par Suzanne McGee

L'intérêt pour les fonds négociés en bourse à effet de levier qui permettent aux investisseurs de profiter de la chute des actions de Nvidia NVDA.O a augmenté régulièrement avant les résultats trimestriels du fabricant de puces , selon les données de certaines des sociétés qui ont émis les produits.

Nvidia, qui a éclipsé en juin Microsoft MSFT.O en tant qu'entreprise la plus précieuse au monde, domine les principaux indices boursiers, ce qui fait de ses résultats trimestriels un événement de plus en plus important pour le marché.

Signe de l'inquiétude des investisseurs quant à la capacité de Nvidia à dépasser les attentes croissantes en matière de bénéfices, le nombre d'actions en circulation dans les ETF inversés à effet de levier qui offrent une vision baissière du fabricant de puces a augmenté beaucoup plus rapidement au cours des derniers mois que ceux qui offrent une exposition haussière à effet de levier, selon les données de l'émetteur.

Ces produits baissiers sont structurés de manière à générer des rendements quotidiens deux fois plus importants que les pertes subies par Nvidia, tandis que les ETF haussiers utilisent des produits dérivés pour doubler les gains quotidiens.

"Vous pouvez lire dans ces données l'évolution du sentiment concernant les perspectives de Nvidia", a déclaré Will Rhind, directeur général de GraniteShares. "À mesure que Nvidia devient plus volatile, il semble que l'on assiste à un intérêt accru pour la prise de position dans l'ETF baissier

L'action de Nvidia a chuté après que ses prévisions trimestrielles n'ont pas répondu aux attentes élevées des investisseurs.

Le nombre d'actions en circulation dans le GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF NVD.O a grimpé de 446 % entre le 21 mai - juste avant que Nvidia ne publie ses précédents résultats trimestriels - et mercredi, lorsque le fabricant de puces a publié ses derniers résultats.

En comparaison, le GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

NVDL.O n'a enregistré qu'une hausse de 85 % de ses actions en circulation.

L'écart est encore plus prononcé dans les ETF similaires émis par REX Shares et Tuttle Capital Management. Le nombre d'actions en circulation dans le T-Rex 2x Inverse Nvidia Daily ETF

NVDQ.Z a été multiplié par dix depuis la publication des résultats de Nvidia en mai.

Il existe également des ETF à effet de levier liés à d'autres actions largement négociées telles qu'Alphabet GOOGL.O et Microsoft, mais les plus importants et les plus actifs sont basés sur Nvidia et Tesla TSLA.O , reflétant la forte notoriété et la volatilité des actions de ces deux sociétés.

Certains nouveaux investisseurs attirés par les ETF baissiers à effet de levier peuvent s'inquiéter de la volatilité de Nvidia elle-même, car chaque rapport sur les bénéfices fait monter les attentes, a déclaré Scott Acheychek, directeur d'exploitation de REX Financial. D'autres considèrent les ETF comme un moyen de couvrir les positions longues sous-jacentes ou de gérer les obligations fiscales.

Il est certain que les produits haussiers dominent toujours les ETF Nvidia à effet de levier en termes de taille et de croissance, mesurés en valeur monétaire. Le GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF dispose de 6 milliards de dollars d'actifs et a attiré 2,95 milliards de dollars de flux entrants au cours des trois derniers mois, selon les données de VettaFi.

Son ETF 2x bearish, malgré une croissance relative spectaculaire, ne dispose que de 69 millions de dollars d'actifs, bien qu'il ait attiré 63 millions de dollars d'entrées au cours des trois derniers mois.