Les embauches en légère baisse au 4e trimestre 2023 (Dares)

(AOF) - Au quatrième trimestre 2023, en France métropolitaine, 6 371 000 contrats de travail ont été signés dans le secteur privé (hors agriculture, intérim et particuliers employeurs), soit 0,3 % de moins qu’au trimestre précédent (après +0,1 % au 3e trimestre 2023). C’est ce qu’annonce la Dares, le service statistique du ministère du Travail, dans son bilan publié ce jeudi. Le nombre d’embauches en contrat à durée déterminée (CDD) diminue légèrement (−0,2 % après +0,3 %). Le nombre d’embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) continue quant à lui à baisser (−0,7 % après −0,8 %).

