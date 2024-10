Les embauches diminuent au 2e trimestre 2024 (Dares)

(AOF) - Au 2e trimestre 2024, 6 317 000 contrats de travail sont été signés dans le secteur privé hors agriculture, intérim et particuliers employeurs en France métropolitaine, annonce la Dares. Selon le service statistique du ministère du Travail, c'est 1,5 % de moins qu’au trimestre précédent, après une hausse de 0,2 % au 1er trimestre 2024. Le nombre d’embauches en contrat à durée déterminée (CDD) se replie de 1,7 % après une hausse de 0,8 %, tandis que le nombre d’embauches en contrat à durée indéterminée (CDI) continue de baisser avec -0,5 % après −2,7 %, et recule nettement sur un an (−5,5 %).