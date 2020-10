Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Les élections régionales en Catalogne auront lieu le 14 février Reuters • 02/10/2020 à 09:57









MADRID, 2 octobre (Reuters) - Des élections régionales anticipées seront organisées le 14 février prochain en Catalogne, a annoncé vendredi le président du Parlement catalan, Roger Torrent, cité par la radio RAC1. La tenue de ces élections découle de la décision du Tribunal suprême espagnol, rendue lundi, d'interdire au chef de l'exécutif autonome catalan, Quim Torra, d'exercer des fonctions publiques pendant dix-huit mois pour des faits de désobéissance. (Inti Landauro et Belen Carreño; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)

