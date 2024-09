Les Ehpad attendent beaucoup du nouveau ministre Paul Christophe

(AOF) - Le Synerpa, première confédération de l’hébergement, de l’aide et de l’accompagnement de la personne âgée salue la nomination de Paul Christophe au poste de ministre des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes. L’organisation souligne qu’en tant que député, il a été " très engagé sur la question des aidants, du handicap, du travail et de l’emploi ", ayant notamment " pu œuvrer à la création de la cinquième branche de la Sécurité sociale en 2020 ".

Le Synerpa attend notamment de Paul Christophe "une réforme profonde du système de financement afin d'avoir une visibilité sur le long terme, essentielle pour les entreprises du secteur", et "un soutien financier d'envergure à destination des établissements et services d'aide à domicile percutés par un contexte inflationniste sans précédent".

Autre fédération du secteur, l'AD-PA salue également sa nomination ainsi que "le choix de traiter questions de Solidarité et d'Autonomie au sein d'un même ministère", même si elle "attendait la nomination d'un ministre à l'Autonomie de plein exercice". Elle se tient prête à rencontrer le nouveau ministre pour lui présenter ses attentes et ses propositions et "engager des voies de sortie de crise, notamment par une Loi propice au consensus national".