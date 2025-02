Les effectifs salariés du privé ont baissé en 2024 (Urssaf)

(AOF) - Au quatrième trimestre 2024, les effectifs salariés du secteur privé de fin de trimestre ont diminué de 0,3 %, soit 69 800 postes en moins, après une légère hausse de 0,1 % au trimestre précédent, a annoncé l'Urssaf. L'organisme précise que sur un an, les effectifs ont diminué de 22 500 postes, soit un léger repli de 0,1 %. " Hors crise sanitaire de 2020, la dernière évolution négative sur un an avait été enregistrée au deuxième trimestre 2015 ", souligne l'Urssaf.

Le salaire moyen par tête (SMPT) a progressé de 0,8 % au quatrième trimestre 2024, après avoir augmenté de 0,3 % au troisième trimestre et de 0,5 % au deuxième, "dans un contexte de revalorisation du Smic de 2,0 % au 1er novembre". Sur un an, le SMPT a enregistré une hausse de 2,9 %. Comme les prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages augmentent de 1,1 % sur la même période, l'Urssaf constate un gain de 1,8 point du pouvoir d'achat du SMPT sur un an.