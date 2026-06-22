Les effectifs d'Oracle diminuent d'environ 21.000 employés dans le cadre de l'adoption de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 3)

L'effectif total d'Oracle ORCL.N a diminué de 13 %, soit environ 21.000 salariés, au cours de l'exercice 2026, alors que le géant du cloud computing poursuivait la restructuration de ses activités, en partie sous l'impulsion de l'adoption de l'IA dans l'ensemble de ses opérations.

Selon son rapport annuel publié lundi, l’entreprise comptait 141.000 salariés au 31 mai 2026, contre environ 162.000 à la même période l’année dernière.

Oracle a dépensé 1,84 milliard de dollars en indemnités de licenciement et autres coûts liés aux départs dans le cadre des mesures de restructuration au cours de l’exercice 2026, un montant nettement supérieur aux 374 millions de dollars dépensés au cours de l’exercice précédent, comme l’indique le document déposé.

La société a également indiqué dans son rapport que ces ajustements d’effectifs faisaient suite à divers facteurs, notamment des changements au niveau de la direction et des produits, des problèmes de performance, des réorientations stratégiques et des acquisitions.

Cette réduction des effectifs fait suite à de multiples informations parues en début d’année concernant la suppression de milliers d’emplois chez Oracle. La société n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les inquiétudes ne cessent de croître concernant les pertes d’emplois dues aux bouleversements liés à l’IA, alors que 196 entreprises technologiques ont licencié plus de 119.800 employés depuis le début de l’année, selon Layoffs.fyi, un site web qui recense les suppressions d’emplois à l’échelle du secteur.