Les effectifs d'Oracle diminuent d'environ 13 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'effectif total d'Oracle ORCL.N a diminué d'environ 13 %, soit 21.000 employés, au cours de l'exercice 2026, alors que le géant du cloud computing poursuivait la restructuration de ses activités, en partie sous l'impulsion de l'adoption de l'IA dans l'ensemble de ses opérations.

Selon son rapport annuel publié lundi, l’entreprise comptait 141.000 salariés en mai de cette année, contre environ 162.000 en mai 2025.

Oracle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.