Les éditeurs de musique américains qui poursuivent Anthropic s'opposent à l'utilisation équitable de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Les éditeurs de musique Universal Music Group UMG.AS , Concord et ABKCO ont demandé à un juge californien de statuer que la loi américaine sur le droit d'auteur n'exonère pas la startup d'intelligence artificielle Anthropic de sa responsabilité pour avoir copié les paroles de leurs chansons afin d'entraîner son chatbot Claude, doté d'une intelligence artificielle. La demande des éditeurs , déposée lundi devant le tribunal fédéral de San Jose, soulève une question cruciale dans la bataille juridique entre les créateurs et les entreprises technologiques: La doctrine du "fair use" s'applique-t-elle à la copie de millions d'œuvres protégées par le droit d'auteur pour former des modèles d'intelligence artificielle?

Les éditeurs ont fait valoir dans la plainte déposée lundi que les paroles générées par l'IA de Claude ne constituent pas un usage loyal parce qu'elles sont des dérivés des paroles des éditeurs qui "concurrencent et diluent le marché" de ces dernières. Les éditeurs ont également déclaré que Claude reproduisait illégalement leurs paroles à la demande, sans autorisation.

Les porte-parole d'Anthropic et des maisons d'édition n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur la requête mardi. Cette action en justice fait partie des dizaines de litiges qui opposent les titulaires de droits d'auteur, tels que les auteurs et les organes de presse, aux géants de la technologie, notamment OpenAI, Microsoft et Meta Platforms, au sujet de l'entraînement de leurs systèmes d'intelligence artificielle. Anthropic, soutenue par Amazon et Google, a été la première grande entreprise d'IA à régler l'un de ces litiges, en acceptant l'année dernière de verser 1,5 milliard de dollars à un groupe d'auteurs pour mettre fin à une action collective. Les éditeurs de musique ont poursuivi Anthropic en 2023, alléguant qu'elle violait leurs droits d'auteur sur les paroles d'au moins 500 chansons de musiciens tels que Beyonce, les Rolling Stones et les Beach Boys.

Toutes les affaires en cours porteront probablement sur la question de savoir si les systèmes d'intelligence artificielle font un usage loyal de matériel protégé par le droit d'auteur en l'utilisant pour créer un contenu nouveau et transformateur. Lundi, les éditeurs ont demandé à la juge du district des États-Unis, Eumi Lee, de déclarer avant le procès qu'Anthropic a enfreint leurs droits d'auteur et de rejeter la défense d'utilisation équitable d'Anthropic. Anthropic a nié les allégations, mais n'a pas encore plaidé en faveur de l'usage loyal dans l'affaire des éditeurs de musique. Le juge William Alsup, du district de San Francisco, a déclaré l'an dernier, dans une affaire distincte, que l'utilisation par Anthropic des livres pour l'entraînement de l'IA était "essentiellement transformatrice", se rangeant du côté de l'entreprise sur cette question. Alsup et un autre juge du tribunal de Californie du Nord de Lee ont rendu des décisions divergentes sur l'utilisation équitable dans le cadre de la formation à l'IA. Les éditeurs ont déclaré lundi que, contrairement aux auteurs dans ces affaires, leurs antécédents de reproduction de leurs œuvres par Claude sur demande sont "accablants".

L'affaire est la suivante: Concord Music Group Inc v. Anthropic PBC, U.S. District Court for the Northern District of California, No. 5:24-cv-03811.

Pour les éditeurs de musique: Matt Oppenheim de Oppenheim + Zebrak

Pour Anthropic: Sonal Mehta de Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr

Pour en savoir plus:

Les éditeurs de musique poursuivent la société d'IA Anthropic à propos des paroles de chansons

Les éditeurs de musique repoussent la demande d'Anthropic de rejeter certaines revendications de droits d'auteur sur l'IA

Les batailles de droits d'auteur sur l'IA entrent dans une année charnière alors que les tribunaux américains examinent l'utilisation équitable