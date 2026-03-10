Les éditeurs allemands rejettent les règles révisées d'Apple en matière de suivi des applications et réclament une amende antitrust

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Les modifications proposées par Apple AAPL.O à ses règles de suivi des applications ne résolvent pas les problèmes de concurrence sur le marché de la publicité mobile, ont déclaré mardi les associations représentant les éditeurs et les annonceurs allemands, exhortant l'autorité de la concurrence du pays à infliger une amende au géant américain de la technologie.

L'appel des groupes, qui comprennent des agences de médias et l'Association allemande de l'industrie des produits de marque, est intervenu trois mois après que l'autorité de la concurrence allemande a demandé leur avis sur les changements apportés par Apple à son outil App Tracking Transparency.

Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur cette déclaration.

La société de Cupertino, en Californie, a déclaré que l'outil, qui permet aux utilisateurs d'empêcher les annonceurs de les suivre dans différentes applications, est conçu pour permettre aux utilisateurs de contrôler leur vie privée. Il a toutefois suscité des critiques de la part de Meta Platforms META.O , propriétaire de Facebook, d'éditeurs, d'annonceurs et de développeurs d'applications dont les modèles économiques reposent sur le suivi publicitaire, ce qui a incité l'autorité allemande chargée de la concurrence à accuser Apple d'abuser de son pouvoir de marché en février de l'année dernière. Pour répondre aux préoccupations de l'Allemagne, Apple a proposé en décembre dernier d'introduire des messages de consentement neutres pour ses services et les applications de tiers, et d'aligner la formulation, le contenu et la conception visuelle de ces messages.

Elle a également proposé de simplifier le processus de consentement afin que les développeurs puissent obtenir l'autorisation des utilisateurs pour le traitement des données liées à la publicité d'une manière qui soit conforme à la loi sur la protection des données.

Les associations ont déclaré que les changements proposés ne résolvaient pas les problèmes soulevés par l'organisme de surveillance allemand.

"Les engagements proposés ne changeraient pas les effets négatifs de l'App Tracking Transparency Framework", a déclaré Bernd Nauen, directeur général de la Fédération allemande de la publicité, dans une lettre commune signée par les associations professionnelles.

"Apple resterait le gardien des données et continuerait à décider qui a accès aux données publicitaires et comment les entreprises peuvent communiquer avec leurs clients finaux", a-t-il ajouté.

Les associations ont exhorté l'organisme de surveillance à rejeter les propositions d'Apple, à ordonner à l'entreprise d'arrêter l'outil de suivi des applications et à imposer une amende.

Les entreprises reconnues coupables d'avoir enfreint les règles de concurrence allemandes s'exposent à des amendes pouvant aller jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel.