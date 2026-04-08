Les écologistes font appel de la décision d'un juge concernant le projet de lithium d'ioneer au Nevada

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Des groupes de défense de l'environnement ont fait appel mercredi de la décision d'un juge fédéral en faveur du projet de lithium et de bore Rhyolite Ridge d'ioneer, alléguant que la mine proposée dans le Nevada entraînerait l'extinction d'une fleur sauvage rare.

Voici quelques détails:

- L'administration Biden a approuvé la mine en 2024 , affirmant que sa décision était "fondée sur la science".

- Le mois dernier, un juge fédéral a rejeté les allégations des écologistes selon lesquelles le gouvernement américain avait approuvé le projet de manière inappropriée.

- Mercredi, Great Basin Resource Watch, le Center for Biological Diversity et le Western Shoshone Defense Project ont fait appel de cette décision auprès de la 9e cour d'appel fédérale de San Francisco, affirmant que l'approbation de la mine était "erronée dès le départ".

- Compte tenu notamment de la crise mondiale actuelle de perte de biodiversité, il est dangereux d'autoriser la mine de Rhyolite Ridge", a déclaré John Hadder, de Great Basin Resource Watch, une association de défense de l'environnement.

- La société ioneer, basée en Australie, a déclaré qu'elle était convaincue que la décision du juge serait maintenue en appel.

"Nous nous en tenons à l'étude rigoureuse, longue de plusieurs années, qui sous-tend notre permis fédéral approuvé", a déclaré Chad Yeftich, porte-parole d'ioneer.

- Aucune date d'audience n'a été fixée pour l'appel.

- Les actions d'ioneer négociées à New York ont gagné environ 1 % mercredi.