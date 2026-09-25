Les échéances de la dette d'entreprise vont mettre à rude épreuve les emprunteurs américains dans un contexte de hausse des taux

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par Patturaja Murugaboopathy

Un volume croissant de dette des entreprises américaines arrivera à échéance à partir de 2027, ce qui exercera une pression sur ces dernières pour qu’elles refinancent les emprunts contractés à des taux d’intérêt ultra-bas pendant la pandémie.

Environ 4.300 milliards de dollars d'obligations d'entreprises non financières émises sur les marchés américains arriveront à échéance entre 2027 et 2031, selon une analyse de Reuters portant sur les données de LSEG. Les échéances annuelles passeront d'environ 572 milliards de dollars en 2027 à environ 1.030 milliards de dollars en 2030, de nombreuses entreprises ayant repoussé le remboursement de leur dette à des dates ultérieures grâce au refinancement.

Ce défi intervient alors que la dette mondiale a dépassé le niveau record de 365.000 milliards de dollars, selon l’Institut de finance internationale, tandis que la hausse des rendements des bons du Trésor a fait grimper les coûts de refinancement sur l’ensemble des marchés. Le rendement de référence des bons du Trésor américain à 10 ans est supérieur à 5%, soit près de son plus haut niveau depuis 2007.

À mesure que la dette arrivera à échéance, les entreprises qui s'étaient assurées, au début de la décennie, un financement à taux fixe avantageux devront de plus en plus se refinancer à des coûts plus élevés, ce qui pèsera sur leurs bénéfices et leurs flux de trésorerie.

Ce fardeau pèsera le plus lourdement sur les emprunteurs les moins bien notés. Les échéances des obligations à haut rendement passeront d’environ 68,5 milliards de dollars en 2027 à 314,1 milliards de dollars en 2029, selon LSEG, tandis que celles des obligations “investment grade” passeront de 437 milliards de dollars à 512,6 milliards de dollars.

La dette à haut rendement représentera environ un tiers de l’ensemble des échéances en 2029, contre 12% en 2027.

Le gestionnaire de fonds obligataires PIMCO a déclaré que la plupart des émetteurs notés “investment grade” et à haut rendement devraient être en mesure d’absorber des coûts de refinancement plus élevés, mais que les emprunteurs les plus fragiles seront confrontés à des contraintes plus marquées. Les coupons des obligations notées CCC arrivant à échéance en 2027 et 2028 pourraient pratiquement doubler si elles étaient refinancées aux rendements indiciels actuels, a-t-il précisé.

Cette vague de refinancement coïncidera avec un recours massif à l’emprunt de la part des grandes entreprises technologiques pour financer leurs infrastructures d’intelligence artificielle. Goldman Sachs prévoit que les émissions brutes de dette des “hyperscalers”, notamment Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft et Oracle, atteindront 420 milliards de dollars en 2027, soit une hausse de 60% par rapport aux niveaux estimés pour 2026.