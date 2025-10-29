Les échanges de produits dérivés chutent après la baisse des taux d'intérêt de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions des opérateurs américains de marchés dérivés chutent après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** CME CME.O chute de 3 %, Cboe Global CBOE.Z de 2,3 % et Miami International Exchange MIAX.N de 1,5 %

** Si la baisse des taux encourage les introductions en bourse et stimule les échanges, elle réduit également la demande de produits de couverture tels que les produits dérivés

** Les bourses américaines ont bénéficié d'une volatilité accrue cette année, car les investisseurs modifient fréquemment leurs portefeuilles en fonction de l'évolution rapide de l'actualité macroéconomique et politique