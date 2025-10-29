 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 224,50
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les échanges de produits dérivés chutent après la baisse des taux d'intérêt de la Fed
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 19:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions des opérateurs américains de marchés dérivés chutent après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt de 25 points de base

** CME CME.O chute de 3 %, Cboe Global CBOE.Z de 2,3 % et Miami International Exchange MIAX.N de 1,5 %

** Si la baisse des taux encourage les introductions en bourse et stimule les échanges, elle réduit également la demande de produits de couverture tels que les produits dérivés

** Les bourses américaines ont bénéficié d'une volatilité accrue cette année, car les investisseurs modifient fréquemment leurs portefeuilles en fonction de l'évolution rapide de l'actualité macroéconomique et politique

Banques centrales
FED

Valeurs associées

CME GROUP RG-A
257,9850 USD NASDAQ -3,13%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank