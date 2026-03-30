 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les droits de retransmission sportive des géants de la technologie pourraient mettre en péril les informations télévisées locales aux États-Unis, selon les chaînes
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 20:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les propriétaires de grandes chaînes de télévision ont déclaré lundi que les régulateurs américains devraient se pencher sur la tendance des grandes entreprises technologiques à acquérir les droits de retransmission des matchs de football, de baseball et d'autres événements sportifs, estimant que cela pourrait affaiblir les informations télévisées locales.

Fox Corp FOXA.O a déclaré que les téléspectateurs de la télévision gratuite pourraient éventuellement perdre l'accès aux World Series, aux matchs de football NFL de Thanksgiving ou aux Jeux olympiques, citant "un monde où Big Tech acquiert de plus en plus de droits de diffusion sportive - souvent comme un produit d'appel pour soutenir d'autres entreprises massives, verticalement intégrées, qui profitent principalement des données de consommation personnelle de leurs clients."

Sport

Valeurs associées

FOX RG-A
59,1000 USD NASDAQ -0,02%
SINCLAIR RG-A
13,0500 USD NASDAQ -0,68%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bodø/Glimt a traumatisé Hakan Çalhanoğlu
    Bodø/Glimt a traumatisé Hakan Çalhanoğlu
    information fournie par So Foot 30.03.2026 22:07 

    Il y a des traumatismes plus difficiles à oublier que d’autres. Comme se faire sortir de la Ligue des champions, en barrages, en étant finaliste en titre et face à un club de pêcheur ! C’est ce qu’a vécu Hakan Çalhanoğlu face à Bodø/Glimt au mois de février, et ... Lire la suite

  • L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid
    L’OL laisse filer le bourreau du Real Madrid
    information fournie par So Foot 30.03.2026 21:46 

    Est-ce que les Gaulois voulaient quitter leur potion magique eux ? Auteur de l’un des buts de la saison en Liga face au Real, Martín Satriano ne retrouvera pas le Groupama Stadium . Prêté par l’OL à Getafe depuis le mercato hivernal, l’attaquant uruguayen a vu ... Lire la suite

  • Les Bleuets font le boulot contre l’Islande
    Les Bleuets font le boulot contre l’Islande
    information fournie par So Foot 30.03.2026 21:20 

    France Espoirs 2-1 Islande Espoirs Buts : Lebreton (10 e ) et Zeze (29 e ) pour les Bleuets // Guðjohnsen (24 e , SP) pour l’Islande Quatre jours après une promenade face au Luxembourg, les Bleuets ont validé leur deuxième succès de cette trêve internationale et ... Lire la suite

  • Donald Trump le 29 mars 2026, à bord d'Air Force One en route vers le Maryland, aux Etats-Unis ( AFP / Mandel NGAN )
    Trump menace d'"anéantir" des sites énergétiques iraniens
    information fournie par AFP 30.03.2026 21:13 

    Tout en évoquant des "progrès" dans les discussions, Donald Trump a menacé lundi l'Iran d'"anéantir" ses centrales électriques, ses puits de pétrole ainsi que l'île de Kharg, point névralgique de son industrie pétrolière, si un accord n'est pas trouvé "rapidement". ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank