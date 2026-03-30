Les droits de retransmission sportive des géants de la technologie pourraient mettre en péril les informations télévisées locales aux États-Unis, selon les chaînes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les propriétaires de grandes chaînes de télévision ont déclaré lundi que les régulateurs américains devraient se pencher sur la tendance des grandes entreprises technologiques à acquérir les droits de retransmission des matchs de football, de baseball et d'autres événements sportifs, estimant que cela pourrait affaiblir les informations télévisées locales.

Fox Corp FOXA.O a déclaré que les téléspectateurs de la télévision gratuite pourraient éventuellement perdre l'accès aux World Series, aux matchs de football NFL de Thanksgiving ou aux Jeux olympiques, citant "un monde où Big Tech acquiert de plus en plus de droits de diffusion sportive - souvent comme un produit d'appel pour soutenir d'autres entreprises massives, verticalement intégrées, qui profitent principalement des données de consommation personnelle de leurs clients."