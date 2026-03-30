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Les droits de retransmission des événements sportifs des grandes entreprises pourraient mettre en péril l'information télévisée locale aux États-Unis, selon les chaînes de télévision
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires aux paragraphes 3 à 11 du dossier) par David Shepardson

Les propriétaires de grandes chaînes de télévision ont déclaré lundi que les autorités de régulation américaines devraient se pencher sur la tendance des grandes entreprises technologiques à acquérir les droits de retransmission des matchs de football, de baseball et d'autres événements sportifs, estimant que cela pourrait affaiblir les informations télévisées locales.

Les principales sociétés de radiodiffusion ont déposé leurs commentaires auprès de la Commission fédérale des communications (FCC) avant la date limite de dépôt des commentaires fixée à vendredi.

La FCC a ouvert une enquête sur le transfert croissant des sports en direct vers la télévision payante et les services d'abonnement, au détriment des réseaux de diffusion, en demandant des commentaires sur les actions que l'agence "pourrait prendre pour assurer l'accès continu des téléspectateurs aux sports en direct par le biais de la télévision gratuite par ondes hertziennes".

Fox Corp FOXA.O a déclaré que les téléspectateurs pourraient éventuellement perdre l'accès aux World Series, aux matchs de football NFL de Thanksgiving ou aux Jeux olympiques, citant "un monde où Big Tech acquiert de plus en plus de droits de diffusion de sports - souvent comme un produit d'appel pour soutenir d'autres entreprises massives, verticalement intégrées, qui profitent principalement des données de consommation personnelle de leurs clients".

Un autre grand propriétaire de chaîne, Sinclair SBGI.O , a déclaré à la FCC: "Sans les sports en direct de grande valeur à la télévision hertzienne, le journalisme local de radiodiffusion souffrira".

La National Association of Broadcasters a déclaré que les géants mondiaux de la diffusion en continu comme Amazon AMZN.O Prime, Alphabet GOOGL.O , Apple et Netflix étaient en mesure d'utiliser les programmes sportifs en direct comme produit d'appel.

La NFL, qui n'a pas fait de commentaire immédiat lundi, a déclaré en février que plus de 87% de ses matchs sont diffusés sur des chaînes de télévision gratuites et que tous les matchs sont diffusés sur des chaînes de télévision gratuites dans les marchés des équipes participantes.

La FCC a noté qu'en 1961, la National Football League avait conclu un accord de droits de deux ans avec CBS pour 9,8 millions de dollars et que, par comparaison, les récents accords de droits médiatiques de la NFL valent plus de 10 milliards de dollars par an.

Une loi de 1961 exempte les grandes ligues sportives des lois de la concurrence et leur permet de mettre en commun les droits de télévision de leurs équipes individuelles et de vendre ces droits comme un ensemble.

Fox a demandé si cette loi devait s'appliquer aux négociations des ligues sportives avec les diffuseurs de programmes payants.

La FCC a noté que la NFL a conclu des accords sur les droits médiatiques avec ABC, Walt Disney DIS.N , CBS, Paramount, Fox, NBCUniversal CMCSA.O , NFL Network, Amazon

AMZN.O et Google GOOGL.O et que la ligue devrait percevoir plus de 100 milliards de dollars en droits sportifs sur la durée de ces accords.

La FCC a déclaré que de nombreux événements sportifs auparavant disponibles par le biais d'une diffusion gratuite ou d'un bouquet de télévision par câble traditionnel ne sont désormais disponibles que par le biais d'une diffusion en continu par abonnement, ce qui a frustré de nombreux amateurs de sport.

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AMAZON.COM
200,9500 USD NASDAQ +0,81%
APPLE
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COMCAST-A
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FOX RG-A
59,1300 USD NASDAQ +0,03%
NETFLIX
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SINCLAIR RG-A
13,1800 USD NASDAQ +0,30%
WALT DISNEY
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