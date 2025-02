Les droits de douane sur le devant de la scène

Amundi

Enquêtes ISM américaines, baisse de taux de la Banque d'Angleterre, budget de l'Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les annonces de droits de douane de D. Trump ont occupé le devant de la scène, les investisseurs se concentrant sur leurs impacts sur la croissance et l'inflation. Ceux-ci ciblent principalement les pays présentant un déficit commercial élevé avec les États-Unis, à commencer par le Mexique, le Canada (dont l'entrée en vigueur des droits de douane a été reportée) et la Chine.

Selon nos analyses, les droits de douane peuvent avoir un impact négatif sur la croissance économique et augmenter l'inflation, tant dans le pays qui les impose que dans ceux qui sont concernés. Il est essentiel de prendre en compte l'ampleur et le calendrier de ces mesures pour comprendre leurs impacts sur l'économie et les réponses de la politique monétaire.

Nous nous attendons à ce que tous les acteurs négocient et s'efforcent d'éviter une guerre commerciale. La Chine peut mettre en place des mesures de soutien budgétaire, lui permettant de délocaliser ses chaînes de production, tandis que l'Europe dispose de moins de flexibilité, mais pourrait accélérer les réformes et les investissements. Le contexte demeure instable et la volatilité domine les marchés.

