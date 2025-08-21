Les droits de douane mordent discrètement, mais la douleur se propage

Les indices boursiers américains chutent; le Dow Jones perd le plus ~0,3%

Les biens de consommation de base sont le secteur le plus faible du S&P; le secteur de la santé est en tête des gains

Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis atteignent leur plus haut niveau depuis juin

Le STOXX 600 a peu changé

Hausse du dollar et du pétrole brut; baisse du bitcoin de plus de 1 %, baisse de l'or

Le rendement du Trésor américain à 10 ans est en hausse de ~4,34%

LES DROITS DE DOUANE MORDENT DISCRÈTEMENT, MAIS LA DOULEUR SE PROPAGE

Selon les économistes de Morgan Stanley, les droits de douane américains agissent moins comme des chocs en tête d'affiche que comme des taxes à combustion lente sur la consommation et la production.

Dans leur note du 20 août, la banque souligne que si le taux effectif moyen des droits de douane sur les importations américaines n'était que de 8,9 % en juin, bien en deçà des 16 % attendus, l'impact inflationniste est déjà visible dans les prix des biens.

Ce décalage est dû aux stratégies d'atténuation des entreprises. Une analyse des résultats du deuxième trimestre réalisée par Morgan Stanley montre que les entreprises déploient un ensemble de stratégies d'atténuation: réorientation des chaînes d'approvisionnement, constitution de stocks et augmentation sélective des prix.

L'habillement et l'ameublement font partie des secteurs les plus touchés, avec des droits de douane de 24 % et 16 %, respectivement. Pourtant, de nombreuses entreprises absorbent les coûts pour protéger leurs marges, en retardant les hausses de prix et les décisions d'investissement, selon le rapport.

Les produits utilisés dans le processus de production, tels que les produits en papier, les produits pharmaceutiques et les produits chimiques, ont connu des taux beaucoup plus faibles.

"Les entreprises subissent déjà des coûts tarifaires beaucoup plus élevés, qui se répercuteront à la fois sur les produits finis vendus et sur les coûts de production", a déclaré Arunima Sinha, économiste mondial chez Morgan Stanley.

"Dans le même temps, le fait que les entreprises adoptent des stratégies à plusieurs volets, qui incluent l'absorption d'une partie des coûts tarifaires, signifie qu'il pourrait y avoir un impact sur les décisions d'embauche des entreprises sur le marché du travail au cours des prochains trimestres."

Au début du mois, des données ont montré que les importations aux États-Unis ont chuté plus que prévu en juin, l'incertitude concernant les changements de politiques tarifaires ayant pesé sur les détaillants, selon les données de la National Retail Federation (Fédération nationale du commerce de détail).

La société de courtage prévient que la répercussion complète des droits de douane pourrait prendre des mois, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'inflation des biens et un refroidissement de la demande de main-d'œuvre au cours du second semestre 2025.

(Akriti Shah)

