Les droits de douane américains pèsent sur le bénéfice de Hyundai Motor au troisième trimestre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 06:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor 005380.KS a enregistré une baisse de 29% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre jeudi, le constructeur automobile étant pénalisé par les droits de douane américains.

Hyundai, qui avec sa filiale Kia 000270.KS est le troisième groupe automobile mondial en termes de ventes, a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,5 billions de wons (1,76 milliard de dollars) pour la période juillet-septembre, contre 3,6 billions de wons pour la même période de l'année précédente.

Le résultat a été comparé à une estimation LSEG SmartEstimate de 2,5 billions de wons, qui est pondérée en fonction des analystes qui sont plus régulièrement précis.

