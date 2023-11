Les données économiques récentes confirment nos perspectives

Amundi

Commandes de biens durables aux États-Unis, enquêtes de conjoncture de novembre la zone euro, retour à la normale pour la Banque d'Indonésie .… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La semaine dernière, les enquêtes de conjoncture dans la zone euro et les données macroéconomiques aux États-Unis (commandes de biens durables) confirment la faiblesse de nos perspectives économiques mondiales pour 2023.

Nous prévoyons un ralentissement mondial, les marchés émergents devant rester plus résilients que les marchés développés.

Selon nous, l'Asie sera le moteur de la croissance mondiale et devrait contribuer à environ 2/3 de celle-ci en 2024. L'inflation est une variable clé à surveiller l'année prochaine. Elle devrait se modérer et conduire les banques centrales des pays développés à commencer à réduire leurs taux d'intérêt plus tard en 2024.

