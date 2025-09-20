 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 860,50
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les données des utilisateurs américains de TikTok seront sur une plateforme Oracle, dit un responsable de la Maison blanche
information fournie par Reuters 20/09/2025 à 19:31

L'accord de principe conclu entre les Etats-Unis et la Chine au sujet de TikTok prévoit que l'ensemble des données des utilisateurs américains de l'application chinoise de vidéos seront conservées sur une plateforme "cloud" gérée par le groupe américain Oracle

ORCL.N , a déclaré samedi un responsable haut placé à la Maison blanche.

L'algorithme de la version américaine de TikTok sera sécurisé, reformulé et exploité aux Etats-Unis en dehors du contrôle de la maison-mère chinoise de l'application, ByteDance, a ajouté ce responsable.

ByteDance détiendra moins de 20% de la coentreprise chargée des activités de TikTok aux Etats-Unis, a-t-il dit.

(Jeff Mason, version française Bertrand Boucey)

Valeurs associées

ORACLE
308,760 USD NYSE +4,10%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank