Les données de LSEG montrent que la plus grande usine de GNL de Cheniere a tiré moins de gaz mardi

Le flux de gaz dans la plus grande usine américaine de gaz naturel liquéfié (GNL) a chuté de près de 600 millions de pieds cubes mardi par rapport à lundi, manquant de 1,4 milliard de pieds cubes (bcf) par rapport à la demande de pointe, selon les données préliminaires de la société financière LSEG. L'usine LNG.N Sabine Pass de Cheniere Energy au Texas, qui peut extraire plus de 5 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel pour le convertir en GNL, était en baisse à 3,8 milliards de pieds cubes contre 4,4 milliards de pieds cubes lundi, ce qui suggère qu'au moins une de ses usines de traitement, appelées trains, pourrait être hors service, selon les données de LSEG. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Cheniere est le plus grand exportateur de gaz super réfrigéré aux États-Unis et a joué un rôle clé en faisant du pays le plus grand exportateur de GNL au monde.