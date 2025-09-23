 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les données de LSEG montrent que la plus grande usine de GNL de Cheniere a tiré moins de gaz mardi
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 21:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le flux de gaz dans la plus grande usine américaine de gaz naturel liquéfié (GNL) a chuté de près de 600 millions de pieds cubes mardi par rapport à lundi, manquant de 1,4 milliard de pieds cubes (bcf) par rapport à la demande de pointe, selon les données préliminaires de la société financière LSEG. L'usine LNG.N Sabine Pass de Cheniere Energy au Texas, qui peut extraire plus de 5 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel pour le convertir en GNL, était en baisse à 3,8 milliards de pieds cubes contre 4,4 milliards de pieds cubes lundi, ce qui suggère qu'au moins une de ses usines de traitement, appelées trains, pourrait être hors service, selon les données de LSEG. La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Cheniere est le plus grand exportateur de gaz super réfrigéré aux États-Unis et a joué un rôle clé en faisant du pays le plus grand exportateur de GNL au monde.

Valeurs associées

CHENIERE ENERGY
234,770 USD NYSE +1,77%
Gaz naturel
2,81 USD NYMEX -0,07%
Pétrole Brent
67,86 USD Ice Europ +1,95%
Pétrole WTI
63,61 USD Ice Europ +1,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

