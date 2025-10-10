 Aller au contenu principal
Les dockers du port de Rotterdam poursuivront leur grève pour une durée indéterminée, selon le syndicat
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les dockers du port de Rotterdam poursuivront leur grève pour une durée indéterminée, a déclaré vendredi le syndicat FNF, après avoir rejeté une offre d'augmentation salariale faite par les entreprises concernées.

La grève a créé une accumulation croissante de porte-conteneurs qui ne peuvent être chargés ou déchargés dans le plus grand port d'Europe ces derniers jours.



