Les dockers du port de Rotterdam poursuivront leur grève pour une durée indéterminée, selon le syndicat

Les dockers du port de Rotterdam poursuivront leur grève pour une durée indéterminée, a déclaré vendredi le syndicat FNF, après avoir rejeté une offre d'augmentation salariale faite par les entreprises concernées.

La grève a créé une accumulation croissante de porte-conteneurs qui ne peuvent être chargés ou déchargés dans le plus grand port d'Europe ces derniers jours.