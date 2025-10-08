Les dockers du port de Rotterdam font grève pour obtenir des augmentations de salaire, ce qui a un impact sur le trafic de conteneurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les arrimeurs du plus grand port maritime d'Europe, Rotterdam, ont entamé une grève de 48 heures mercredi après-midi pour réclamer des salaires plus élevés.
Le syndicat FNV a déclaré que tous les employés d'International Lashing Services et de Matrans Marine Services, les deux entreprises d'arrimage actives dans le port, avaient cessé le travail à 15h15 (1315 GMT) et qu'ils poursuivraient leur grève jusqu'au vendredi 10 octobre à la même heure.
