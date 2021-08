Les dividendes mondiaux se rapprochent de leur niveau d'avant crise, selon Janus Henderson

(NEWSManagers.com) - Alors que " la reprise des dividendes est bien plus solide que prévue" , Janus Henderson a revu à la hausse ses prévisions de distribution de dividendes par les entreprises au niveau mondial et prévoit désormais 1.390 milliards de dollars (1.190 milliards d'euros) de distribution cette année, en hausse de 2,2 points de pourcentage par rapport à la dernière édition de son étude sur le sujet, publiée en mai 2021. Ces nouvelles prévisions sont seulement inférieures de 3% au pic enregistré avant la pandémie, notent les auteurs de l'étude. Le montant total des dividendes devrait désormais augmenter de 10,7% en 2021, ce qui correspond à une croissance sous-jacente de 8,5%.

Alors que l'an dernier, la crise liée à la pandémie de Covid-19 avait incité les régulateurs à mettre la pression pour que les entreprises diminuent la distribution de dividendes pour préserver leur trésorerie, la reprise est désormais " forte" et la croissance des dividendes au deuxième trimestre est ressortie à 26,3%. Ils remontent ainsi à 471,7 milliards de dollars, soit seulement 6,8 % sous leurs niveaux du deuxième trimestre 2019. Ils ont " été dynamisés par le retour à la normale des versements de dividendes (notamment pour le secteur bancaire qui a représenté la moitié de la baisse des dividendes mondiaux l' an dernier, ndlr) la hausse des dividendes extraordinaires et les effets de change positifs" , note l'étude. Les sociétés qui ont repris les paiements totalisent 33,3 milliards de dollars de dividendes versés ce qui correspond aux trois quarts de la croissance sous-jacente du 2ème trimestre 2021.

L'étude estime que 84% des sociétés ont augmenté ou maintenu leurs dividendes.

Forte reprise en France et en Suède

Les dividendes américains et canadiens ont bien résisté en 2020 et leur reprise a donc été plus modérée, même si les dividendes canadiens ont atteint un nouveau niveau historique. Le deuxième trimestre est la période la plus importante pour les dividendes européens, et la région a vu le montant total de ses dividendes augmenter de 66,4%, soit une hausse de 20,1% en termes sous-jacents. La France et la Suède ont enregistré la plus forte reprise ; l' Allemagne, la Suisse et la Norvège ont été à la traîne.

Les sociétés minières sont en tête du classement avec une croissance sous-jacente des dividendes de 69 %, ce qui porte les versements à un niveau supérieur à celui enregistré au cours du second trimestre pré-pandémie.

En France, les dividendes ont triplé par rapport à l' an dernier (+199,6 %), grâce aux entreprises qui ont payé à temps alors que l'an dernier elles avaient reporté leur paiement au troisième trimestre. La croissance sous-jacente s' est révélée impressionnante (70,1%). Les trois quarts de cette croissance sont dus aux entreprises qui ont recommencé à payer des dividendes après les avoir annulés en 2020, notamment les trois banques françaises de l'indice. La majeure partie du dividende de 2,8 milliards de dollars de Crédit Agricole n' a toutefois pas été versé en espèces, la société ayant distribué des actions à la place.

Parmi celles qui ont payé des dividendes, huit sociétés françaises sur dix ont augmenté leurs dividendes ou les ont maintenus. Quelques entreprises, dont Airbus et Renault, n' ont pas repris leurs versements.