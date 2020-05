Les dividendes mondiaux devraient baisser de 15% à 35%, selon Janus Henderson

(NEWSManagers.com) - La pandémie n'a eu pratiquement aucun impact sur les dividendes du premier trimestre 2020, qui ont augmenté de 3,6 % pour atteindre un record de 275,4 milliards de dollars, selon les estimations trimestrielles de Janus Henderson. Les États-Unis et le Canada ont tous deux enregistré des niveaux jamais vu tout comme le Japon, Hong Kong et la Russie. L'indice des paiements mondiaux a atteint le niveau record de 196,3.

Toutefois, la suspension des dividendes est inévitable en raison de l'arrêt soudain et sans précédent de l'activité économique dans de nombreux pays, estime Ben Lofthouse, co-directeur de Global Equity Income chez Janus Henderson. " Pour 2020, les dividendes du premier trimestre ont été versés, de sorte que l'impact complet du point le plus haut vers les poins le plus bas devrait être observé au cours des douze prochains mois environ" , a ajouté Ben Lofthouse.

Face à l'incertitude, Janus Henderson préfère ne faire aucune estimation pour 2020 et donne plutôt une fourchette qui servira de guide pour déterminer à quoi pourrait ressembler l'année 2020. Dans le cas optimiste, seules les réductions de dividendes qui ont déjà été annoncées, ou qui le seront très probablement, sont prises en compte. Cela suggère que les paiements mondiaux vont diminuer de 15 % cette année pour atteindre 1 210 milliards de dollars, soit une baisse de 213 milliards de dollars.

Le cas pessimiste inclut également tous ceux qui sont tangents. Cela suggère que les paiements mondiaux pourraient chuter de 35 % cette année, à 933 milliards de dollars. L'ampleur de la fourchette reflète l'évolution rapide de la crise et la probabilité que de nombreuses entreprises se contenteront de réduire leurs paiements, plutôt que de les annuler complètement.

Janus relève qu' une partie de l'impact s'étendra jusqu'en 2021, année où les paiements seront probablement moins élevés que ce qui était prévu avant la pandémie. Malgré cela, les paiements de dividendes d' un certain nombre de secteurs devraient reprendre en 2021, à condition que la croissance des cas de virus ait atteint son pic, que le confinement imposé par les gouvernements actuels prenne fin et que l'économie mondiale recommence à fonctionner et se redresse.

L'Europe et le Royaume-Uni sont les plus touchés

L'Amérique du Nord et l'Asie sont susceptibles d' être les moins affectées, mais pour des raisons différentes. La première a une composition sectorielle favorable (par exemple, une pondération technologique importante) et c' est plutôt sur la réduction des rachats d'actions que sur les paiements de dividendes que les efforts des entreprises risquent de porter pour préserver la trésorerie.

En Chine et dans le reste de l'Asie, les entreprises ont déjà ajusté leurs paiements de 2020 sur les bénéfices de 2019, l'impact devrait donc être plus important en 2021.

L'Europe et le Royaume-Uni sont les plus gravement touchés. Les régulateurs ont forcé les banques à suspendre les paiements de dividendes et les grandes compagnies pétrolières ainsi qu'une série de grandes entreprises ont déjà réduit les paiements. Le Japon et l'Australie se situent quelque part entre les deux.

D'un point de vue sectoriel, les banques, la consommation discrétionnaire et certains secteurs industriels, comme l'aérospatial, sont les plus menacés. Les secteurs pétrolier et minier, la finance au sens large et la construction sont très vulnérables, mais les entreprises technologiques et les secteurs défensifs comme les soins de santé, l'alimentation et la plupart des biens de consommation de base (à l'exception des producteurs de boissons qui dépendent fortement du secteur des bars et des restaurants) sont relativement préservés.