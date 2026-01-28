"Les divergences à la Fed n’altèrent pas les anticipations de taux" (ABN Amro IS)

(AOF) - En amont de la décision de la Fed prévue ce soir, Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN Amro Investment Solutions, anticipe un statu quo monétaire, après trois baisses de taux consécutives. Si l’attention devrait progressivement se recentrer sur l’inflation, la Réserve fédérale devrait néanmoins conserver une approche flexible, laissant l’ensemble de ses options ouvertes.

Les dissensions internes, ainsi que les propos de Jerome Powell sur les divergences de vues entre les membres du FOMC, constituent un élément clé à surveiller, soutient-il.

"S'agissant de l'indépendance de la Fed, le président devrait réaffirmer que la politique monétaire reste guidée par les fondamentaux économiques. De notre point de vue, les récents articles de presse évoquant des pressions politiques ou de potentielles nouvelles menaces dans les mois à venir relèvent avant tout du bruit médiatique", explique t-il ensuite.

Enfin, selon lui, "l'éventuelle nomination d'un président de la Fed au profil plus accommodant ne devrait pas modifier sensiblement la trajectoire de la politique monétaire, dans la mesure où les décisions résultent d'un processus collégial impliquant l'ensemble des membres votants".