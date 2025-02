Les distributeurs pharmaceutiques redoutent les conséquences du protectionnisme

(AOF) - Les distributeurs de produits pharmceutiques comme McKesson ou Cardinal Health sont attendus en baisse en pré-marché à Wall Street après l'annonce de droits de douane sur les produits canadiens et mexicains. Selon leur organisation la HDA (Healthcare Distribution Alliance) " les tarifs douaniers sur les produits pharmaceutiques mettraient à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement et pourraient avoir des conséquences négatives sur les patients américains, que ce soit par l'augmentation des coûts des produits médicaux ou par le départ des fabricants du marché".

La HDA demande à l'administration Trump "d'envisager d'établir des exemptions pour les produits pharmaceutiques et des délais de mise en œuvre longs afin de maintenir la livraison sûre et efficace d'environ 10 millions de médicaments et de produits de santé chaque jour".