Les dirigeants du secteur des minéraux invitent le Congrès à déployer davantage d'outils financiers pour contrer la Chine

Des dirigeants d'entreprises du secteur des minéraux critiques ont déclaré mercredi à une commission du Congrès américain que Washington devrait prendre davantage de mesures financières pour contrer ce qui est considéré comme une ingérence sur le marché de la part des rivaux chinois .

Le directeur général de Lithium Americas LAC.TO , Jonathan Evans, a déclaré au comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine que Washington devrait soutenir un "prix minimum et temporaire" pour le lithium. Matthew Sloustcher, dirigeant de MP Materials MP.N , a déclaré que le gouvernement devrait "déployer des outils qui neutralisent les prix prédateurs" pratiqués par la Chine pour les terres rares et d'autres minéraux essentiels.