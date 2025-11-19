 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
7 964,50
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les dirigeants du secteur des minéraux invitent le Congrès à déployer davantage d'outils financiers pour contrer la Chine
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 17:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des dirigeants d'entreprises du secteur des minéraux critiques ont déclaré mercredi à une commission du Congrès américain que Washington devrait prendre davantage de mesures financières pour contrer ce qui est considéré comme une ingérence sur le marché de la part des rivaux chinois .

Le directeur général de Lithium Americas LAC.TO , Jonathan Evans, a déclaré au comité restreint de la Chambre des représentants sur la Chine que Washington devrait soutenir un "prix minimum et temporaire" pour le lithium. Matthew Sloustcher, dirigeant de MP Materials MP.N , a déclaré que le gouvernement devrait "déployer des outils qui neutralisent les prix prédateurs" pratiqués par la Chine pour les terres rares et d'autres minéraux essentiels.

Valeurs associées

LITHIUM
7,330 CAD TSX +5,16%
MP MATERIALS RG-A
64,320 USD NYSE +9,91%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank