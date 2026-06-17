Les dirigeants du G7 s'engagent à renforcer leur coopération en matière d'IA

Leq dirigeants du G7 se sont engagés à renforcer leur coordination face aux risques et aux opportunités liés à l'IA, tout en discutant de la création d'un programme de "partenaires de confiance" permettant aux pays non américains d'accéder aux modèles d'IA avancés développés aux États-Unis par des entreprises telles qu'Anthropic.

Dans une déclaration commune publiée lors de la dernière journée du sommet du Groupe des Sept, qui s'est tenu du 15 au 17 juin dans la station thermale française d'Évian-les-Bains, les dirigeants ont indiqué qu'ils chargeraient les responsables financiers, les régulateurs et les experts en cybersécurité d'évaluer l'impact que les modèles d'IA de pointe pourraient avoir sur la stabilité financière, la productivité et les marchés du travail.

Les experts en cybersécurité craignent que Mythos, le modèle d’Anthropic développé pour détecter les failles de codage afin de renforcer les cyberdéfenses, ne puisse potentiellement amplifier les attaques contre les systèmes mêmes qu’il vise à protéger.

La semaine dernière, le président américain Donald Trump a demandé à Anthropic d'empêcher les ressortissants étrangers d'accéder à ses modèles avancés, invoquant des raisons de sécurité nationale.

Cette décision a suscité des discussions au sein du G7 sur la création d'un dispositif de "partenaires de confiance", qui pourrait potentiellement contourner les restrictions américaines.

Ces "partenaires de confiance" pourraient être des pays ou des entreprises, a rapporté Reuters mardi, et ce dispositif leur permettrait d'utiliser ces modèles pour développer des défenses de cybersécurité plus solides face à des rivaux tels que la Chine.

Des dirigeants d'Anthropic, d'OpenAI et de Google GOOGL.O , qui développent tous des modèles très avancés, ont participé mercredi à un déjeuner de travail au G7 pour discuter de la réglementation et de l'infrastructure de l'IA.

L'EUROPE S'EFFORCE DE TROUVER LE JUSTE ÉQUILIBRE TECHNOLOGIQUE

L'Europe peine à concilier la volonté d'affirmer sa souveraineté et de réduire sa dépendance aux technologies et à la sécurité américaines, tout en suivant le rythme des progrès technologiques largement menés par les entreprises technologiques américaines qui dominent le "cloud", la conception de semi-conducteurs et la recherche de pointe en intelligence artificielle.

Les décideurs politiques européens considèrent de plus en plus l'IA comme une question de sécurité économique et nationale. La Commission européenne a récemment dévoilé des projets de "gigafactories" dédiées à l’IA et d’infrastructures informatiques à grande échelle, destinées à fournir à la région un accès souverain à la puissance de calcul.

La Commission a proposé des lois visant à dynamiser les industries nationales du cloud, de l'IA et des semi-conducteurs et à réduire la dépendance vis-à-vis des géants technologiques américains, bien que les observateur estiment que l’Europe accuse encore un retard de plusieurs années sur ses rivaux américains.

S'exprimant lors d'un déjeuner réunissant des dirigeants du secteur technologique, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il était dans l’intérêt mutuel des États-Unis et de l’Union européenne que l’UE utilise les meilleurs modèles d’IA, tout en saluant les mesures prises par les États-Unis pour garantir que les entreprises du secteur agissent de manière responsable lors du lancement de nouveaux modèles puissants.

"Nous utilisons mutuellement nos technologies éprouvées et nos systèmes financiers sont interconnectés", a-t-elle déclaré.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne fallait "pas laisser les modèles de pointe en matière d'intelligence artificielle tomber entre les mains de régimes autoritaires; les démocraties doivent coopérer sur cette question"

(Rédigé par Gabriel Stargardter, Michel Rose et Sudip Kar-Gupta; Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)