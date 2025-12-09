Les dirigeants des banques américaines affirment que l'IA stimulera la productivité et supprimera des emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'IA stimule la productivité chez JPMorgan, Wells Fargo, PNC et Citigroup

*

Les banques investissent massivement dans l'IA pour accroître leur efficacité et leur chiffre d'affaires

*

Goldman Sachs mise sur l'IA pour les ventes, l'accueil des clients et les rapports réglementaires

*

L'IA pourrait entraîner des suppressions d'emplois, malgré l'augmentation de la productivité

par Tatiana Bautzer et Prakhar Srivastava

Des banques américaines, dont JPMorgan Chase JPM.N et Wells Fargo WFC.N , ont déclaré que l'intelligence artificielle augmenterait la productivité de leurs entreprises et entraînerait probablement des suppressions d'emplois.

Marianne Lake, responsable des services bancaires aux consommateurs et aux collectivités de JPMorgan Chase, a déclaré lors de la conférence sur les services financiers de Goldman Sachs que la banque avait doublé sa productivité pour atteindre 6 % grâce à l'IA, contre 3 % sans cette technologie.

La productivité des spécialistes des opérations devrait augmenter de 40 à 50 %, a déclaré Mme Lake. L'augmentation de la productivité se traduit par une diminution nette des emplois, a-t-elle ajouté.

L'IA représente le plus grand bouleversement technologique de l'économie mondiale depuis l'avènement de l'internet.

Elle a engendré des milliers de milliards de dollars d'investissements et des gains boursiers vertigineux, mais aussi une pénurie de puces mémoire, une surveillance réglementaire et une inquiétude croissante quant au déplacement des emplois.

Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo, a déclaré que la banque n'avait pas réduit le nombre de ses employés, mais il a ajouté que "l'IA nous permet d'accomplir beaucoup plus de choses".

"Il y a d'autres domaines dans lesquels nous pourrons examiner et comprendre comment nous pouvons faire plus avec moins de personnel", a-t-il déclaré.

"L'IA ne remplacera pas totalement les humains, mais elle offre la possibilité de faire les choses de manière très différente

Le directeur général de PNC Financial PNC.N , Bill Demchak, a déclaré que le nombre d'employés de la banque est le même qu'il y a 10 ans, lorsque la banque était un tiers de la taille - tout cela grâce au processus d'automatisation et d'optimisation des succursales.

"Vous savez, le grand buzz actuel est que cela va continuer parce que l'IA va le conduire. Mais nous sommes sur la voie de l'automatisation depuis des années, et l'IA pourrait bien être un accélérateur", a-t-il déclaré.

"Il s'agira très certainement d'un facteur d'accélération de nos effectifs dans le domaine de la technologie

Gonzalo Luchetti, le nouveau directeur financier de Citigroup, a déclaré que la banque avait constaté une augmentation de la productivité de 9 % sur le front du codage.

"Non seulement nous pouvons augmenter le ratio de libre-service, ce que nous constatons et faisons déjà avec notre Gen AI, mais en plus nous sommes en mesure d'assister en temps réel les appels qui aboutissent à un humain et qui peuvent être plus productifs", a déclaré M. Luchetti, se référant à l'unité U.S. Personal Banking. En octobre, Goldman Sachs a informé ses employés de potentielles suppressions d'emplois et d'un ralentissement des embauches jusqu'à la fin de l'année, selon une note interne vue par Reuters, alors que le géant de Wall Street cherche à utiliser l'IA pour améliorer la productivité.

Appelant l'initiative "OneGS 3.0", la note indique que certaines des priorités de son initiative d'IA sont les processus de vente et d'accueil des clients, ainsi que d'autres domaines critiques tels que les processus de prêt, les rapports réglementaires et la gestion des fournisseurs. Bank of America BAC.N prévoit de dépenser des milliards de dollars dans des technologies telles que l'intelligence artificielle, afin d'augmenter la productivité des banquiers et de générer davantage de revenus, a déclaré le mois dernier à Reuters son directeur de la technologie et de l'information.