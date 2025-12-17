 Aller au contenu principal
Les dirigeants de Tricolor inculpés de fraude dans le cadre de la faillite d'un banque à risque
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 17:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Des cadres sont accusés d'avoir falsifié des données relatives à des prêts automobiles et d'avoir doublé les garanties

*

Les anciens dirigeants Kollar et Seibold plaident coupables et coopèrent avec le gouvernement

*

Tricolor a déposé une demande de mise en faillite au titre du chapitre 7 au Texas en septembre

*

La Fifth Third Bank a été avertie de la fraude présumée de Tricolor avant la faillite

*

Le directeur général Dimon a déclaré que l'exposition de JPMorgan à Tricolor "n'était pas notre meilleur moment"

(Remaniement du titre et de l'introduction, ajout de détails de l'acte d'accusation dans les paragraphes 2 à 5)

Les procureurs fédéraux de Manhattan ont dévoilé mercredi un acte d'accusation accusant les dirigeants de Tricolor d'avoir systématiquement escroqué les créanciers avant l'effondrement du banque à risque, qui a coûté des milliards de dollars .

Le directeur général et fondateur de Tricolor, Daniel Chu, et l'ancien directeur des opérations de Tricolor, David Goodgame, ont été accusés dans un acte d'accusation de falsification des données relatives aux prêts automobiles et de double garantie pour faire en sorte que des actifs presque sans valeur semblent répondre aux exigences des prêteurs.

"La fraude est devenue un élément essentiel de la stratégie commerciale de Tricolor. L'effondrement d'un milliard de dollars qui en a résulté a porté préjudice aux banques, aux investisseurs, aux employés et aux clients", a déclaré Jay Clayton, procureur de Manhattan, dans un communiqué.

Chu et Goodgame ont été accusés de fraude électronique, de fraude bancaire et d'association de malfaiteurs. M. Chu a également été accusé d'avoir participé à une entreprise de criminalité financière continue.

Jerome Kollar et Ameryn Seibold, anciens cadres de Tricolor, ont plaidé coupables d'accusations de fraude en rapport avec le système mardi et coopèrent avec le gouvernement.

Les coordonnées des avocats des accusés n'étaient pas immédiatement disponibles mercredi.

Tricolor a déposé une demande de faillite au titre du chapitre 7 au Texas en septembre, afin de liquider ses activités un jour après que la Fifth Third Bank FITB.O a lancé un avertissement concernant des activités frauduleuses présumées au sein de l'entreprise.

JPMorgan JPM.N , la plus grande banque américaine, a déprécié 170 millions de dollars au troisième trimestre concernant Tricolor. Le directeur général de la banque, Jamie Dimon, a décrit l'exposition comme "n'étant pas notre meilleur moment"

