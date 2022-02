Les dirigeants de Trian rentrent au conseil d'administration de Janus Henderson

(NEWSManagers.com) - Nelson Peltz et Edward Garden, respectivement directeur général et directeur des investissements du fonds activiste américain Trian Fund Management, ont démissionné mardi 1er février du conseil d'administration de la société de gestion Invesco, selon un document transmis au régulateur américain Securities and Exchange Commission.

Entré au conseil d'administration d'Invesco en novembre 2020, le duo a démissionné après avoir été nommé au conseil d'administration de Janus Henderson, autre grande société de gestion américaine que Trian Fund Management veut voir fusionner avec Invesco. Trian détient en effet 16,7% de Janus Henderson, qui recherche actuellement un nouveau directeur général puisque l'actuel, Dick Well, doit quitter le groupe fin mars. Son départ était d'ailleurs l'une des revendications de Trian.

Le document transmis à la SEC relate que Nelson Peltz et Edward Garden ont toujours confiance dans la stratégie de long-terme d'Invesco, sa dynamique d'activité et son leadership d'Invesco. Trian Fund Management reste le second plus gros actionnaire (45.457.427 actions soit 9,86% du capital à fin septembre 2021).